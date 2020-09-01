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FENERBAHÇE

Fenerbahçe için Danjuma iddiası

Danjuma iddiası
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü.

Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Bournemouth'tan Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği ileri sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı. Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi.

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