19 Ağustos 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Lazio’lu Bastos cepte bekliyor

Lazio’lu Bastos cepte bekliyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Fenerbahçe, bir süre önce Lazio'lu Bastos için teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibi ve Angolalı stoper ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler bu transferi için bekletiyor.

Fenerbahçe, bir süre önce Lazio'lu Bastos için teklifte bulunmuştu. İtalyan ekibi ve Angolalı stoper ile büyük ölçüde anlaşan sarı-lacivertliler bu transferi için bekletiyor. Fenerbahçe yönetiminin Godin konusunda anlaşma sağlanamazsa Bastos'a imza attıracağı gelen haberler arasında.
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