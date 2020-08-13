13 Ağustos 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Filip Novak: Burada olmaktan mutluyum

Burada olmaktan mutluyum
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

'ya 3 yıllık imza atan , dün İstanbul'a geldi. Kulüp televizyonuna konuşan Çek futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

'ya 3 yıllık imza atan , dün İstanbul'a geldi. Kulüp televizyonuna konuşan Çek futbolcu, F.Bahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Bu büyük kulüp için oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hedeflerim her zaman yüksek. Ligin en üst seviyesinde oynamak istiyorum. Benim için çok büyük bir adım. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Başarılı olabilmek için her şeyi yapacağım. Bunun için sahaya çıkmayı bekliyorum. Önce takım, daha sonra beni gollerim ve asistlerim."
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