07 Ağustos 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko, parkeye indi

Fenerbahçe Beko, parkeye indi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.08.2020

Erkek Basketbol Takımı, hazırlıkları kapsamında bugün toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi.

Beko, hazırlıklarının startını verdi. Sarı-lacivertliler, Obradovic'in ardından göreve gelen yeni koç Igor Kokoskov yönetiminde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda, toplandı ve ilk idmanını gerçekleştirdi. İdmanda, takımın idari menajeri Maurizio Gherardini de yer aldı.

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