07 Temmuz 2020, Salı

FENERBAHÇE

Deniz Türüç o tepkisinin sebebini açıkladı! "Tüm öfkem ve isyanım..."

O tepkisinin sebebini açıkladı! Tüm öfkem ve isyanım...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 31. haftasında  ile karı karşıya geldi. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu 'ün yerine  oyuna dahil oldu. Türüç, oyundan çıkarken tepki göstermesinin sebebini açıkladı.

'in 31. haftasında , deplasmanda 'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu 'ün yerine oyuna dahil oldu. Türüç, kenara gelirken çok sinirlendi. Oyundan çıktıktan sonra tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu.

Maç sonrası tepkisinin sebebini açıklayan Deniz Türüç, "Maçın adrenaliniyle verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Rakip takım adına 'Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık.' diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz goleydi" ifadelerini kullandı.

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