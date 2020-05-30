30 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yassine Benzia kaza geçirdi

F.Bahçe'nin eski yıldızı kaza geçirdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 Giriş Tarihi: 30.05.2020

Geçtiğimiz sezon forması giyen ve kariyerini Fransız ekibi Dijon'da sürdüren Buggy araç ile  geçirdiği ve ameliyat edildiği açıklandı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen Cezayirli futbolcu , Perşembe günü Buggy araç ile gerçekleştirdiği sonrası sol elinden ağır yaralandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dijon Başkanı Olivier Delcourt, ameliyat edilen Benzia'ya morfin verildiğini ve bir süre daha hastanede kalacağını dile getirdi.

2018-19 sezonunda 1 yıllığına kiralık olarak Lille'den 'ye transfer olan Yassine Benzia, 22 karşılaşmada 3 asist kaydetmişti.

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