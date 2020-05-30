Yassine Benzia kaza geçirdi

12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in kalan 8 haftasının seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş seyircisiz oynancak olan maçlar için çözüm buldu. İşte iki takımın o projesi....