30 Mayıs 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

İşte hocada son durum: Bjelica olmazsa Bulut

İşte hocada son durum: Bjelica olmazsa Bulut
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2020

Teknik direktör arayışlarını sürdüren F.Bahçe, 8 haftayı tamamladıktan sonra somut adımlar atacak.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren F.Bahçe, 8 haftayı tamamladıktan sonra somut adımlar atacak. Uzun süredir temas halinde olunan Bjelica, F.Bahçe'nin ilk adayı olmaya devam ederken, Hırvat hocayla anlaşma sağlanamazsa Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'la masaya oturulacak. Yönetim, anlaşacağı hocanın sözleşmesine 1 yıldan sonraki dönemler için opsiyon maddesini ekletecek.
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