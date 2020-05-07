Hırvat harekatı! İşte Fenerbahçe'nin transferdeki üç hedefi

‘Düşük maliyet-yüksek performans’ sloganıyla transfer yapacak F.Bahçe’de sol açık Mislav Orsic, sol bek Melnjak ve sağ bek Juranovic yakın takibe alındı.

Yeni sezona yeni bir hoca ve yeni bir kadro planıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transfer listesindeki üç isim belli oldu. Ekonomik problemler nedeniyle düşük maliyetle yüksek performans alabileceği isimler üzerinde duran sarı-lacivertli kulübün, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın tavsiyesi üzerine üç Hırvat ismi yakın takibe aldığı öğrenildi. Öncelikli hedef Bjelica'nın son takımı Zagreb'in yıldızı Mislav Orsic...

33 MAÇTA 20 GOL ATTI

Asıl mevkii sol açık olan, ancak forvet ve sağ kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Orsic, bu sezon 33 resmi maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Bjelica'nın önerdiği bir diğer isim ise tanıdık... Hasan Ali ile henüz sözleşme imzalamayan sarı-lacivertli kulübün Çaykur Rize'nin Hırvat sol beki Dario Melnjak için de nabız yoklamaya başladığı kaydedildi. Sağ bek için önerilen isim ise Hajduk Split'in 24 yaşındaki kaptanı Josip Juranovic.

Hırvat futbolunun küçük yaşlarda büyük umutlar beslediği Miroslav Orsic, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Kısa İtalya macerasının ardından Güney Kore ve Çin'e giden 27 yaşındaki futbolcu, Dinamo Zagreb'de adeta kendini buldu. Bu sezon ligde 19 maçta 12 gol atıp 5 asist yapan Orsic, Şampiyonlar Ligi eleme ve grup maçlarında ise12 maçta 7 gol atıp 4 asist yaptı. Orsic, geçen sezondan itibaren 3 kez de Milli Takım forması giydi.

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