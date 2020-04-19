Luiz Gustavo’ya kötü haber

F.Bahçe taraftarının en beğendiği isim olan Luiz Gustavo'ya Fransa'dan kötü haber geldi.

F.Bahçe taraftarının en beğendiği isim olan Luiz Gustavo'ya Fransa'dan kötü haber geldi. Brezilyalı'nın adının anıldığı Lyon'un teknik direktörü Rudi Garcia, "Gustavo Marsilya'da ilk yılında çok iyiydi. Ama bu haliyle değil Lyon'a, Fransa Ligi'nde bir takıma dönmesi bile zor" dedi.

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