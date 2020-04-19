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FENERBAHÇE

Luiz Gustavo’ya kötü haber

Luiz Gustavo’ya kötü haber
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

F.Bahçe taraftarının en beğendiği isim olan 'ya Fransa'dan kötü haber geldi.

F.Bahçe taraftarının en beğendiği isim olan 'ya Fransa'dan kötü haber geldi. Brezilyalı'nın adının anıldığı Lyon'un teknik direktörü , "Gustavo Marsilya'da ilk yılında çok iyiydi. Ama bu haliyle değil Lyon'a, Fransa Ligi'nde bir takıma dönmesi bile zor" dedi.

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