09 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Oynanmasın daha iyi!

Oynanmasın daha iyi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

Eski Kanarya , sezonun seyircisiz tamamlanabileceği ihtimalinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi; “Fenerbahçe ile bu tecrübeyi yaşadım, çok kötü bir deneyimdi” dedi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Reto , Koronavirüs ve kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'de Dallas'ta oynayan İsviçreli sol bek, "Her yerde olduğu gibi, Dallas'ta da ilginç bir durum yaşıyoruz. Bu büyük şehrin sokaklarında neredeyse insan yok. Herkes sosyal mesafe kuralına uyuyor. Hoşuma gitmeyen tek şey sevdiğim insanlardan, annemdan ve babamdan uzak olmak" dedi. Ziegler, liglerin ne zaman tekrar başlayacağını bilmemenin psikolojik olarak zor olduğunu da dile getirerek, "Sezonun seyircisiz oynanabileceği ihtimali beni rahatsız ediyor. Böyle oynanacağına, oynanmaması daha güzel olacaktır. Ben Türkiye'de, Fenerbahçe ile bu tecrübeyi yaşadım ve gerçekten çok kötü bir deneyimdi" ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki Reto, şu ana kadar 13 kulüp değiştirdiğini ve 1-2 yıl daha oynamak istediğini de sözlerine ekledi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transfer harekatı başladı! F.Bahçe'ye Portekizli yıldız... Transfer harekatı başladı! F.Bahçe'ye Portekizli yıldız...
Olay sözler! Aziz Yıldırım kapının önünden geçirmezdi Olay sözler! "Aziz Yıldırım kapının önünden geçirmezdi"
F.Bahçe ile adı geçen Eroğlu'ndan itiraf! Türk antrenörler... F.Bahçe ile adı geçen Eroğlu'ndan itiraf! "Türk antrenörler..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör