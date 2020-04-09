09 Nisan 2020, Perşembe
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Oynanmasın daha iyi!
Eski Kanarya Ziegler, sezonun seyircisiz tamamlanabileceği ihtimalinin kendisini rahatsız ettiğini söyledi; “Fenerbahçe ile bu tecrübeyi yaşadım, çok kötü bir deneyimdi” dedi.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Reto Ziegler, Koronavirüs ve kariyeri ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'de Dallas'ta oynayan İsviçreli sol bek, "Her yerde olduğu gibi, Dallas'ta da ilginç bir durum yaşıyoruz. Bu büyük şehrin sokaklarında neredeyse insan yok. Herkes sosyal mesafe kuralına uyuyor. Hoşuma gitmeyen tek şey sevdiğim insanlardan, annemdan ve babamdan uzak olmak" dedi. Ziegler, liglerin ne zaman tekrar başlayacağını bilmemenin psikolojik olarak zor olduğunu da dile getirerek, "Sezonun seyircisiz oynanabileceği ihtimali beni rahatsız ediyor. Böyle oynanacağına, oynanmaması daha güzel olacaktır. Ben Türkiye'de, Fenerbahçe ile bu tecrübeyi yaşadım ve gerçekten çok kötü bir deneyimdi" ifadelerini kullandı. 34 yaşındaki Reto, şu ana kadar 13 kulüp değiştirdiğini ve 1-2 yıl daha oynamak istediğini de sözlerine ekledi.
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