23 Şubat 2020, Pazar
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İlk düdükle pres
Giriş Tarihi: 23.02.2020
Kanarya ilk düdükle prese başlayacak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkıp G.Saray defansını hataya zorlamak.
Fenerbahçe'nin galibiyet için silahı pres olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan futbolcular ilk dakikadan itibaren topun olduğu her alanda baskı uygulaycak. Hedef, oyunu rakip sahaya yıkarak Galatasaray defansını hataya zorlamak. Sahasında bu sezon yaptığı 10 maçın, 7'sini kazanan (2 beraberlik, 1 yenilgi) sarı-lacivertliler, Cimbom'u da eli boş göndermek istiyor. Teknik heyet oyunculardan kanatları kullanmalarını, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.
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