23 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İlk düdükle pres

İlk düdükle pres
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 23.02.2020

Kanarya ilk düdükle prese başlayacak. , oyunu rakip sahaya yıkıp G.Saray defansını hataya zorlamak.

Fenerbahçe'nin galibiyet için silahı pres olacak. Taraftar avantajını da kullanacak olan futbolcular ilk dakikadan itibaren topun olduğu her alanda baskı uygulaycak. , oyunu rakip sahaya yıkarak Galatasaray defansını hataya zorlamak. Sahasında bu sezon yaptığı 10 maçın, 7'sini kazanan (2 beraberlik, 1 yenilgi) sarı-lacivertliler, Cimbom'u da eli boş göndermek istiyor. Teknik heyet oyunculardan kanatları kullanmalarını, kaleyi gördükleri anda şut çekmelerini istedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Kadıköy'de dev randevu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın ilk 11'i Kadıköy'de dev randevu! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın ilk 11'i
F.Bahçe Ali Koç döneminde dibi gördü! F.Bahçe Ali Koç döneminde dibi gördü!
Max Kruse skor verdi! G.Saray derbisini... Max Kruse skor verdi! "G.Saray derbisini..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör