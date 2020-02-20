20 Şubat 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Tahkim Kurulu Semih Özsoy'un cezasını onadı!

Tahkim Kurulu Fenerbahçe'nin itirazını reddetti!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 Giriş Tarihi: 20.02.2020

Başkan Yardımcısı 'a verilen 50 bin TL'lik cezayı onadı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

" Futbol A.Ş.'nin idarecisi ile ilgili 'nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/639 K.2019-2020/726 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Semih Özsoy'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FTD'nin 38/3-b maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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