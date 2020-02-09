09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Serdar: Bariz hatalar var

Serdar: Bariz hatalar var
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.02.2020

de maç sonrası hakeme tepkiliydi.

de maç sonrası hakeme tepkiliydi. Bariz hataların olmasının çok şaşırtıcı olduğunu belirten F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, "Kurallar bizim maçlardan sonra mı belirleniyor? Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Rakip oyuncuların da 'penaltı' dediği pozisyon ama hakem vermiyor. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" sözlerini sarfetti.
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