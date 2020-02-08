Fenerbahçe'de Isla Boca Juniors'tan gelen teklifi reddettiğini açıkladı

Şilili sağ bek, ülkesinin basınına konuştu: Devre arası transferi için Riquelme beni aradı. ‘Fenerbahçe şampiyonluğu hak ediyor. Burada kalacağım’ dedim

Yaklaşık 2 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Şilili sağ bek Mauricio Isla, Şili basınından CDF kanalına konuştu. Devre arasında ismi birçok kulüp ile anılan ancak sözleşmesi bitene kadar Fenerbahçe'de kalmayı seçen tecrübeli futbolcu, flaş itiraflarda bulundu. Isla, kendisini çok takımın istemesine rağmen şampiyonluğa inandığı için sarı-lacivertlilerle kaldığını belirtti. "Boca Juniors'ta Riquelme beni 3 kez telefonla aradı. Hayal edin, telefon çalışıyor ve açıyorsunuz, 'Hey, ben Riquelme' diyor karşıdaki" diyerek sözle başlayan Isla şunları söyledi:

YÜZDE 100 KONSANTREYİM

"Boca'nın beni istediğini bilmiyordum, bana bunu iletti, 'Boca'da oynamak ister misin' dedi. Ben de, 'Tabii ki, Güney Amerika'nın en büyük takımlarından birinde oynamayı kim istemez?' dedim. Riquelme bana, ocak ayında transferin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini sordu. Ben, 'F.Bahçe'de sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Ailem mutlu ve önemli şeyler için mücadele veriyoruz. Teşekkür ederim' dedim. Boca'ya gitmem diyemem ama şu anda yüzde 100 konsantre olmuş durumdayım ve Fenerbahçe şampiyon olmayı hak ediyor, biz de buna odaklanmış durumdayız."

Isla: Riquelme, hayran olduğum oyunculardan biri. Favori oyuncularından birinin seni bu şekilde araması harika bir şey. Ancak Fenerbahçe'ye odaklandım, sonrası için hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum."



KULÜBE VE İSTANBUL'A ÇOK ALIŞTIK

Isla, F.Bahçe'de geçen yaklaşık 2 senelik süre zarfında sarı-lacivertlilere ve İstanbul'a çok alıştığını da sözlerine ekledi. Tecrübeli futbolcu, "Ailem burada çok mutlu. Türkiye pek çok yönden çeşitliği fazla olan bir ülke. Büyük bir kulübün futbolcusu olarak burada olmak sizi daha önemli biri yapıyor. Umarım buradaki hedefime ulaşırım" dedi.

TAKIM OLGUMUZ DAHA DA YÜKSELDİ

31 yaşındaki Isla, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği iki sezonun kıyaslamasını da yaptı. Şilili sağ bek, geçen sezon hedeften çok uzaktaydık. Sezona iyi başlayamadığmız için toparlayamadık ancak bu sezon öyle değil. Daha ilk maça coşşkuyu arkamıza aldık. Takım olgumuz ve birlikteliğimiz bu sezon çok daha üst seviyede" dedi.