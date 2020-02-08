09 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Altay Bayındır: Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım?

Altay Bayındır'dan penaltı isyanı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.02.2020

enerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı 21'inci hafta mücadelesinin ardından sarı lacivertli takımın kalecisi , stattan ayrılmadan önce basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu.

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen , "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.

maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Herkes ayağını denk alacak "Herkes ayağını denk alacak"
Fenerbahçe'de ‘Sefa Kalya’ koreografisi’ Fenerbahçe'de ‘Sefa Kalya’ koreografisi’
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör