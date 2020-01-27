27 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Canavar Muriç!

Canavar Muriç!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.01.2020

Manchester United taraftarı, Rashford'un sakatlanmasının ardından Vedat'ın alınmasını istiyor. Sosyal medyada, " Onu transfer edersek hayal kırıklığı yaşamam. Kral Muriç", "Muriç bir canavar", "Onu alın" yorumları yaptılar.

Manchester United taraftarı, Rashford'un sakatlanmasının ardından Vedat'ın alınmasını istiyor. Sosyal medyada, " Onu transfer edersek hayal kırıklığı yaşamam. Kral Muriç", "Muriç bir canavar", "Onu alın" yorumları yaptılar.

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