Canavar Muriç!

Manchester United taraftarı, Rashford'un sakatlanmasının ardından Vedat'ın alınmasını istiyor. Sosyal medyada, " Onu transfer edersek hayal kırıklığı yaşamam. Kral Muriç", "Muriç bir canavar", "Onu alın" yorumları yaptılar.

Manchester United taraftarı, Rashford'un sakatlanmasının ardından Vedat'ın alınmasını istiyor. Sosyal medyada, " Onu transfer edersek hayal kırıklığı yaşamam. Kral Muriç", "Muriç bir canavar", "Onu alın" yorumları yaptılar.