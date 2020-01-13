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Başkan Erdoğan'dan Lefter Küçükandonyadis mesajı
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis'i, vefatının 8. yıl dönümünde andı.
Başkan Erdoğan, efsane futbolcu Lefter Küçükandonyadis için yaptığı paylaşımda, "Milli Takım ve Fenerbahçe'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi ''Ordinaryus'' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
Milli Takım ve @Fenerbahce'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi ''Ordinaryus'' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/c6DfPi0LO9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 13, 2020
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