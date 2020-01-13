13 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Başkan Erdoğan'dan Lefter Küçükandonyadis mesajı

Başkan Erdoğan'dan Lefter Küçükandonyadis mesajı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.01.2020

Başkan  13 Ocak 2012 tarihinde hayatını kaybeden efsane futbolcu 'i, vefatının 8. yıl dönümünde andı.

Başkan Erdoğan, efsane futbolcu için yaptığı paylaşımda, " ve 'nin büyük oyuncusu, Türk futbolunun efsanevi ismi ''Ordinaryus'' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 8. yıl dönümünde saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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