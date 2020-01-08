09 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Simon Falette resmen Fenerbahçe'de! Simon Falette kimdir?

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 Giriş Tarihi: 08.01.2020

Kulübü, ekiplerinden 'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi.

Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz."

FALETTE: ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçe'nin yeni transferi , imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye olduğum için çok mutlu olduğunu söyleyen Gineli stoper, "Fenerbahçe hem Türkiye'de, hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi şekilde karşılandım. Umarım tüm güzel şeylerin başlangıcı olur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Simon Falette transferini bu videoyla duyurdu:

SIMON FALETTE KİMDİR?

19 Şubat 1992 tarihinde 'nın Le Mans kentinde dünyaya gelen Falette, futbola FC Tours altyapısında başladı. FC Lorient altyapısında da forma giyen ve profesyonel kariyerine bu takımla adım atan Gineli stoper, Stade Lavallois, Stade Brest 29 ve FC Metz formalarını giymesinin ardından 2017 yılında 2.7 milyon Euo bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden 'a transfer oldu. Bu sezon Alman ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Falette, yalnızca 1 maçta 90 dakika süre alırken, Gine Milli Takımı'nın formasını da 7 kez terletti.

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