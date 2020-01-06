06 Ocak 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Perotti iddiası

Perotti iddiası
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.01.2020

Sarı-lacivertli yönetimin, için temasta olduğu ’dan Diego Perotti için de bilgi istediği belirtiliyor.

Transferde sessizliğini sürdüren Fenerbahçe'nin gözü İtalya'da... Corriere dello Sport, 'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin yeni adresinin Türkiye olabileceğini duyurmuştu. Tecrübeli oyuncu ile ilgilenen takımın Fenerbahçe olduğu gündeme getirildi. 31 yaşındaki tangocu, sezon başında da Olympiakos'a giden Valbuena'nın yerine sarı-lacivertli ekibin radarına girmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Corriere, Türk ve Suudi takımlarının nabız yokladığı Perotti'ye Serie A'dan Genoa'nın da talip olduğunu belirtti.

BU SEZON 3 GOL+2 ASİST

AS Roma'nın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Perotti'yi iyi bir teklif gelmesi halinde satabileceği belirtiliyor. Bu sezon başkent ekibinin formasıyla 12 maçta 491 dakika süre alan başarılı oyuncu 3 gol 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Stoper bölgesine istediği konusunda AS Roma ile görüşme halinde olan Fenerbahçeli kurmayların, şartların oluşması halinde Perotti'yi de pakede dahil edebileceği ileri sürüldü. , Sevilla ve Genoa'da forma giyen Diego Perotti 2016 yılından beri AS Roma'nın kadrosunda yer alıyor.

Kulüp kariyerinde 381 maça çıkan Perotti, 53 gol attı, 56 tane de asist geçekleştirdi. 5 kez Arjantin Milli Takımı'nda da görev yapan Diego, sol kanadın yanı sıra orta saha+on numara bölgelerinde de forma giyebiliyor

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