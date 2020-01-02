02 Ocak 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Yargıtay'dan şike davası kararı! Aziz Yıldırım...

Yargıtay'dan şike davası kararı! Aziz Yıldırım...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 Giriş Tarihi: 02.01.2020

, futbolda şike davasında aralarında eski Başkanı 'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu.

5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulen bozdu. 'ın da aralarında bulunduğu sanıklar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeniden yargılanacak.

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