02 Ocak 2020, Perşembe
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Yargıtay'dan şike davası kararı! Aziz Yıldırım...
Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 Giriş Tarihi: 02.01.2020
Yargıtay, futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraatleri usulden bozdu.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulen bozdu. Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıklar 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden yeniden yargılanacak.
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