Gol atarsa sevinebilir

Vedat Muriç yarın eski kulübü Çaykur Rize'ye karşı forma giyecek. Kosovalı forvet, farklı bir heyecan yaşarken, Rize cephesinden de açıklama geldi. Basın sözcüsü Hasan Bekir, Muriç'i çok sevdiklerini belirterek, "Vedat çok karakterli bir oyuncu. Rizespor'da başardığı işler önemli. Gittikten sonra da Rize ile diyaloğu devam ediyor. Bize gol atar ve sevinirse biz olumsuz bakmayız. Ama taraftarlarımız gol sevincinin dozuna göre tepki gösterebilir. Ayrıca biz Vedat'a gol attırmamak için çaba sarf edeceğiz. Kazanmak istiyoruz" dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Vedat Muriç yarın eski kulübü Çaykur Rize'ye karşı forma giyecek. Kosovalı forvet, farklı bir heyecan yaşarken, Rize cephesinden de açıklama geldi. Basın sözcüsü Hasan Bekir, Muriç'i çok sevdiklerini belirterek, "Vedat çok karakterli bir oyuncu. Rizespor'da başardığı işler önemli. Gittikten sonra da Rize ile diyaloğu devam ediyor. Bize gol atar ve sevinirse biz olumsuz bakmayız. Ama taraftarlarımız gol sevincinin dozuna göre tepki gösterebilir. Ayrıca biz Vedat'a gol attırmamak için çaba sarf edeceğiz. Kazanmak istiyoruz" dedi.