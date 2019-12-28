28 Aralık 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Gol atarsa sevinebilir

Gol atarsa sevinebilir
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.12.2019

Vedat Muriç yarın eski kulübü Çaykur Rize'ye karşı forma giyecek. Kosovalı forvet, farklı bir heyecan yaşarken, Rize cephesinden de açıklama geldi. Basın sözcüsü Hasan Bekir, Muriç'i çok sevdiklerini belirterek, "Vedat çok karakterli bir oyuncu. Rizespor'da başardığı işler önemli. Gittikten sonra da Rize ile diyaloğu devam ediyor. Bize gol atar ve sevinirse biz olumsuz bakmayız. Ama taraftarlarımız gol sevincinin dozuna göre tepki gösterebilir. Ayrıca biz Vedat'a gol attırmamak için çaba sarf edeceğiz. Kazanmak istiyoruz" dedi.

Vedat Muriç yarın eski kulübü Çaykur Rize'ye karşı forma giyecek. Kosovalı forvet, farklı bir heyecan yaşarken, Rize cephesinden de açıklama geldi. Basın sözcüsü Hasan Bekir, Muriç'i çok sevdiklerini belirterek, "Vedat çok karakterli bir oyuncu. Rizespor'da başardığı işler önemli. Gittikten sonra da Rize ile diyaloğu devam ediyor. Bize gol atar ve sevinirse biz olumsuz bakmayız. Ama taraftarlarımız gol sevincinin dozuna göre tepki gösterebilir. Ayrıca biz Vedat'a gol attırmamak için çaba sarf edeceğiz. Kazanmak istiyoruz" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den 4 yıllık imza! Resmen duyuruldu F.Bahçe'den 4 yıllık imza! Resmen duyuruldu
İngiliz basını duyurdu! Vedat Muriç İngiltere'ye... İngiliz basını duyurdu! Vedat Muriç İngiltere'ye...
Son karar Ghoulam’ın Son karar Ghoulam’ın
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör