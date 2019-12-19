Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
MHK, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Çakır yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Bahattin Duran yapacak. VAR odasında Mete Kalkavan yer alacak.
Çakır bugüne kadar 25 derbide düdük çaldı. Fenerbahçe ve Galatasaray 8, Beşiktaş ise 3 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Tecrübeli hakem, Fenerbahçe- Beşiktaş maçlarını ise 5 kez yönetti. İkisinde sarı- lacivertliler, birinde siyah beyazlılar galip geldi. İki maçta eşitlik bozulmadı.
Fenerbahçe, Cüneyt Çakır yönetiminde toplamda 52 maça çıktı. Sarı-lacivertliler; 26 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.
Çakır, Beşiktaş'ın ise 48 maçını yönetti. Siyahbeyazlılar; 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.
Bu sezon 10 Süper Lig maçında görev alan deneyimli hakem, 34 sarı, 1 de kırmızı kart çıkardı. Çakır ile bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kaldı. Beşiktaş ise deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
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