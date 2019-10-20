Şükür kavuşturana

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Giriş Tarihi: 20.10.2019
Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses göreve hazır. Ersun Yanal'ın üç oyuncuyu da bu akşam ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Bu sezon ilk kez onbirde çıkacak olan Hasan Ali, sol bekte yer alacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Hasan Ali Kaldırım, Garry Rodrigues ve Victor Moses göreve hazır. Ersun Yanal'ın üç oyuncuyu da bu akşam ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Bu sezon ilk kez onbirde çıkacak olan Hasan Ali, sol bekte yer alacak. Rodrigues ise sol kanatta geçici olarak bu mevkide görev yapan Tolga Ciğerci'den formayı alacak. Sağda ise Moses oynayacak. Sprinter özellikli iki oyuncu hem gol arayacak, hem de arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak.
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