20 Ekim 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Şükür kavuşturana

Şükür kavuşturana
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen , Garry Rodrigues ve Victor Moses göreve hazır. 'ın üç oyuncuyu da bu akşam ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Bu sezon ilk kez onbirde çıkacak olan Hasan Ali, sol bekte yer alacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen , Garry Rodrigues ve Victor Moses göreve hazır. 'ın üç oyuncuyu da bu akşam ilk onbirde sahaya sürmesi bekleniyor. Bu sezon ilk kez onbirde çıkacak olan Hasan Ali, sol bekte yer alacak. Rodrigues ise sol kanatta geçici olarak bu mevkide görev yapan Tolga Ciğerci'den formayı alacak. Sağda ise Moses oynayacak. Sprinter özellikli iki oyuncu hem gol arayacak, hem de arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de Zajc sürprizi Fenerbahçe'de Zajc sürprizi
Fenerbahçe yeni sayfa açmak istiyor Fenerbahçe yeni sayfa açmak istiyor
Fenerbahçe'de Emre var Kruse yok Fenerbahçe'de Emre var Kruse yok
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör