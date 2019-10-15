15 Ekim 2019, Salı
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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 15.10.2019
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Garry Rodrigues'in antrenmanın tamamında yer aldığı kaydedildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla Yukatel Denizlispor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.
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