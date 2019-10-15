15 Ekim 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 15.10.2019

, 'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmanın dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

, ve Garry Rodrigues'in antrenmanın tamamında yer aldığı kaydedildi.

, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.



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