24 Eylül 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.09.2019

, 'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde ile Isla antrenmanın tamamında, ise ilk bölümünde takımla çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sakatlığı önleyici egzersiz çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Antrenman, çift kale maçların ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

ile , antrenmanın tamamında, ise ilk bölümünde yer aldı. ise özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe derbi performansıyla dikkat çekiyor F.Bahçe derbi performansıyla dikkat çekiyor
Dev derbi için karar verildi! Cüneyt Çakır... Dev derbi için karar verildi! Cüneyt Çakır...
Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt! Muriç'e yapılan dev teklife Comolli'den flaş yanıt!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör