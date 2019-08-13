Fenerbahçe'de son aday Costa!

Kolarov transferinin olmama ihtimaline karşılık sol beke alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fox İspanya yorumcusu Moreno Bori, sarı-lacivertli ekibin Villarreal'in sol beki Jaume Costa ile ilgilendiğini açıkladı.

Kolarov transferinin olmama ihtimaline karşılık sol beke alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe için İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fox İspanya yorumcusu Moreno Bori, sarı-lacivertli ekibin Villarreal'in sol beki Jaume Costa ile ilgilendiğini açıkladı. 31 yaşındaki oyuncu, 9 yıldır Villarreal'de forma giyiyor. Geçen sezon 29 maça çıkan ve 1 gol+1 asist ile oynayan Costa için Marsilya ve Valencia'nın da devrede olduğu kaydedildi. Piyasa değeri 4 milyon euro olan İspanyol oyuncu Costa, orta sahada da görev alabiliyor.