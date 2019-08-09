09 Ağustos 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Ligin en iyisi Zanka

Ligin en iyisi Zanka
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Huddersfield formasıyla ’de 24 karşılaşmaya çıkan Danimarkalı stoper, maç başına 2,9 atak kesme değeriyle 7 lig içinde zirveye oturdu. Maç başına 2 top çalma ve 3.4 rakip atağı uzaklaştırma değerine de sahip

'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala en büyük hastalığına ilacı buldu.

Josef de Souza'nın ayrılığı sonrası rakip atağı kesme değerlerinde sıkıntı yaşayan ve en kötü değerlere sahip üç takımdan biri olan sarılacivertliler, 'in bu alanda en iyi ismini kadrosuna kattı.

Huddersfield forması ile 'de 24 karşılamaya çıkan Danimarkalı stoper, Opta verilerine göre maç başına 2,9 atak kesme değeriyle dünyanın en büyük liginin zirvesinde yer aldı. Zanka ayrıca maç başına 2 top çalma ve 3,4 rakip atağı uzaklaştırma değerine sahip.

Zanka bu değerleriyle sadece İngiltere değil , , , , Portekiz ve gibi önde gelen 7 lig içerisinde en fazla atak kesen isim oldu.



ATAK KESMEDE EN KÖTÜ 2. TAKIM

Süper Lig'de geçen sezon kâbus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, rakiplerin ataklarını durdurmakta oldukça zorlanmış, sarı-lacivertli kaleyi koruyan Harun Tekin ile Volkan Demirel defalarca rakiple karşı karşıya kalmıştı. Fenerbahçe, bu alanda sezonu, 34 haftada maç başına 8,9 kez rakip atağı durduran son sıradaki Sivasspor'un ardından ikinci sırada tamamlamıştı. 9 kez rakip atağı kesen sarı-lacivertlileri 9.4'le Kayserispor takip etmişti.
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