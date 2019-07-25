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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da Bundesliga ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan henüz maçın 12. dakikasında sakatlandı.
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Hertha Berlin ile karşı karşıya geldiği maçın 12.dakikasında 28 yaşındaki futbolcu Tolgay Arslan sakatlık geçirdi ve sahayı sedye ile terketmek zorunda kaldı. Oyuncunun sakatlığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.
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