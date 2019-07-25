25 Temmuz 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 25.07.2019

 yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da Bundesliga ekibi  ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde  henüz maçın 12. dakikasında sakatlandı.

'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin ile karşı karşıya geldiği maçın 12.dakikasında 28 yaşındaki futbolcu Tolgay Arslan sakatlık geçirdi ve sahayı sedye ile terketmek zorunda kaldı. Oyuncunun sakatlığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

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