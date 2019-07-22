22 Temmuz 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Westerlo Berke’yi açıkladı

Westerlo Berke’yi açıkladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.07.2019

, Berke Özer'i resmen açıkladı. Kulübün twitter adresinden genç kalecinin forma ile fotoğrafı yayınlandı. Fenerbahçe de 19 yaşındaki file bekçisini 1 yıllığına Belçika ekibine kiraladığını duyurmuştu.

, Berke Özer'i resmen açıkladı. Kulübün twitter adresinden genç kalecinin forma ile fotoğrafı yayınlandı. Fenerbahçe de 19 yaşındaki file bekçisini 1 yıllığına Belçika ekibine kiraladığını duyurmuştu.

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