Fenerbahçeli Miha Zajc'a sürpriz talip

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc için sürpriz bir talip çıktı. İspanyol ekibi Real Betis'in Sloven oyuncu için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezonun devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 milyon Euro karılığında kadrosuna kattığı Miha Zajc'a talip çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Betis, ofansif orta saha oyuncusu için sarı-lacivertli takımdan bir bonservis bedeli belirlemesini istedi. Fenerbahçe yönetiminin ise buna karşılık 9 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Sloven futbolcunun Ersun Yanal'ın takımında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekilirken, yıldız ismin Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu hatırlatıldı.

Sarı-lacivertli formayla toplamda 10 maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını attı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)