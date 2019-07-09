09 Temmuz 2019, Salı
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Vedat Muriç ayağının tozuyla antrenmana çıktı
Giriş Tarihi: 09.07.2019
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldığı anımsatıldı.
Tesise gelmesinin ardından hemen hazırlıklara başlayan Muric'in, ayağının tozuyla performans antrenörü Zeki Göle ile birlikte sahaya inerek koşu yaptığı aktarıldı.
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