09 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Vedat Muriç ayağının tozuyla antrenmana çıktı

Muriç ayağının tozuyla antrenmana çıktı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.07.2019

'nin 'dan transfer ettiği Vedat Muric, 'nin Kaynaşlı ilçesindeki Tesisleri'ne gelir gelmez sahaya indi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'in 'ndaki kampa katıldığı anımsatıldı.

Tesise gelmesinin ardından hemen hazırlıklara başlayan Muric'in, ayağının tozuyla performans antrenörü Zeki Göle ile birlikte sahaya inerek koşu yaptığı aktarıldı.


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