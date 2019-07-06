06 Temmuz 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe denge, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

F.Bahçe denge, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.07.2019

, hazırlıkları için bulunduğu 'nda sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli futbolcular denge, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptı.

hazırlıkları kapsamında, 'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Serkan Acar Resort & Sports Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını yaptı. Teknik direktör yönetimindeki antrenman saat 10.30'da denge çalışmalarıyla başladı ve ardından salonda iki grup halinde yapılan dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. U19 takımı da koordineli olarak çalışmalarını gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

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