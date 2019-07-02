02 Temmuz 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.07.2019

'de futbolculara hazırlıkları kapsamında kuvvet testleri yapıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolculara "izokinetik" kuvvet testlerinin uygulandığı ifade edildi.

Testlerle oyuncuların kuvvet seviyeleri ile güçlü ve zayıf kas gruplarının tespit edildiği, buna göre futbolcuların antrenmanlarının programlanacağı belirtildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.



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