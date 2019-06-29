29 Haziran 2019, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Victor Lapena ile anlaştı

Fenerbahçe, Victor Lapena ile anlaştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.06.2019

 Kadın Basketbol Takımı'nda, Fransız Valerie Garnier ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlüğe 44 yaşındaki İspanyol koç  getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Nadezhda Orenburg ile EuroCup'ı kazanan başantrenör Fenerbahçemizde! Ailemize hoş geldin Victor" denildi.

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