Taraftarın istediği ikili Skrtel-Kjaer

Fenerbahçe'de kadro yenileme harekatı sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, 2016-2017 sezonunda savunmada birlikte görev alan iki yıldızın tekrar bir araya gelmesini istiyor.

Simon Kjaer'in önceki gün ailesiyle birlikte İstanbul'a tatile gelmesi Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı. İki sezon formasını giydiği sarı-lacivertlilerde taraftarların 1 numaralı sevgilisi haline gelen Danimarkalı futbolcunun tekrar kulübe döneceği iddia edilirken, 12. adam da sosyal medyadan yönetime mesaj gönderdi. Sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in de kulüpte kalmasını isteyen taraftarlar, 2016-17 sezonunda savunmanın göbeğinde birlikte görev yapan ikilinin tekrar bir araya gelmesini arzuluyor. Skrtel-Kjaer ikilisinin beraber oynadığı 2016-2017 sezonunda 32 gol yiyen Fenerbahçe, ligin en az gol yiyen 3. takımı olmuştu.

SKRTEL'DE SON DAKİKA

Sözleşmesi sona eren Skrtel'in ismi son dönemde Başakşehir ile anılmaya başladı Olympiakos ile Rangers'ın da listesinde olan Slovak oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme öneren F.Bahçe'nin bu teklifte direttiği öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun da kariyerine sarı-lacivertlilerde devam etmek istediği belirtilirken, görüşmeler kısa süre içinde netleşecek

'İYİ TEKLİF GELİRSE NEDEN OLMASIN'

Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Simon Kjaer, önceki gece dostlarıyla bir yemekte buluştu. İsminin anıldığı eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Danimarkalı yıldız, "İyi bir teklif gelirse neden olmasın. Fenerbahçe'de güzel günler yaşadım" ifadelerini kullandı.