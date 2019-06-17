17 Haziran 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Opet 4 transferi birden açıkladı

Fenerbahçe 4 transferi birden açıkladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Takımı, , , ve ’i ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Opet'in, , , ve 'i ettiği belirtildi. Yapılan paylaşımlarda transferler için, "Ailemize hoş geldiniz" notuna yer verildi.

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