En iyi teklif Fenerbahçe'den

Ada basını “West Ham ve Everton oyuncunun peşinde ama en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı” dedi. Brahimi’nin henüz net bir karar vermediği belirtildi

Porto ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Yacine Brahimi Avrupa futbol piyasasının en gözde isimlerinden biri haline geldi. Bir süredir Fenerbahçe ile adı anılan ve sarı- lacivertlilerin nabız yokladığı 29 yaşındaki Cezayir oyuncu için İngiliz medyasında da haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Bunlardan biri de Brahimi'yi isteyen kulüplerden biri olan West Ham'ın haber portalı Hammers News'ten geldi. Site, Brahimi'nin peşinde pek çok kulüp olduğunu ve en iyi teklifin F.Bahçe'den geldiğini yazdı.



ÖNCELİĞİ PREMİER LİG AMA...



Haberde kanat oyuncusu için Everton ve West Ham'ın yarıştığını belirtilirken "Türk ekibi Fenerbahçe, Brahimi için en iyi teklifi yapan kulüp oldu" ifadesi kullanıldı. Detay olarak Brahimi'nin Fenerbahçe'nin teklife henüz yanıt vermediği ama Premier Lig'den beklediği şartlarda bir anlaşma gelmemesi halinde sarı-lacivertli kulübü seçebileceği kaydedildi. Şu an herhangi bir menajerlik şirketi ile çalışmayan Brahimi, Fenerbahçe'nin teklifine ikna olursa sadece imza parası karşılığında çubuklu formayı giyecek.



3 maç kaçırdı



Brahimi, bu sezon Porto'da 3 farklı sakatlık sorunu yaşasa da sadece 3 maç kaçırdı. Yıldız oyuncu kas problemi nedeniyle 4 gün, ayak bileği yaralanmasından 6 gün, tendon tahrişinden 7 gün forma giyemedi.