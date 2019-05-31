31 Mayıs 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Elif Elmas çok yakında Çizme’de

Elif Elmas çok yakında Çizme’de
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.05.2019

’ın menajeri Gardi, basınına konuştu: Eljif

'ın temsilcilerinden George Gardi, İtalyan basınına verdiği röportajda genç futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Gardi "Eljif için bizimle resmi temasa geçen kulüpler arasında en az 4 büyük İtalyan ekibi var. Bununla birlikte Eljif, şu anda 'un başkanlığını yaptığı büyük bir takımda oynuyor. Kendisiyle ilgili nihai karar, iki tarafın anlaşmaya varmasıyla kısa süre içinde açıklanacaktır" dedi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Milan ve İnter'in ilgilendiği iddia ediliyordu.

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