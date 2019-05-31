Elif Elmas çok yakında Çizme’de

Eljif Elmas’ın menajeri Gardi, İtalya basınına konuştu: Eljif

Eljif Elmas'ın temsilcilerinden George Gardi, İtalyan basınına verdiği röportajda genç futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Gardi "Eljif için bizimle resmi temasa geçen kulüpler arasında en az 4 büyük İtalyan ekibi var. Bununla birlikte Eljif, şu anda Ali Koç'un başkanlığını yaptığı büyük bir takımda oynuyor. Kendisiyle ilgili nihai karar, iki tarafın anlaşmaya varmasıyla kısa süre içinde açıklanacaktır" dedi. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Milan ve İnter'in ilgilendiği iddia ediliyordu.