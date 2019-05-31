31 Mayıs 2019, Cuma

FENERBAHÇE

Brahimi'den Fenerbahçe'ye kötü haber

F.Bahçe'ye transferde kötü haber
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 31.05.2019 Giriş Tarihi: 31.05.2019

'nin transfer hedeflerinden Porto'nun 29 yaşındaki Cezayirli yıldızı Yacine 'den kötü haber geldi. Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, Brahimi'nin Fenerbahçe'nin yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

Porto'nun 29 yaşındaki yıldız oyuncusu Yacine için geçtiğimiz günlerde harekete geçmiş ve teklif yapmıştı.

Kısa süre önce, Fenerbahçe'nin yanı sıra, Brahimi için İspanyol ekibi Betis ve İngiliz temsilcisi Everton'ın da teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, internet sitesinden yayınladığı haberde Brahimi'nin Fenerbahçe'nint teklifine olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

Betis ve Everton'a da ret cevabı veren Brahimi'nin hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu hatırlatan O Jogo ayrıca, Ada'dan büyük bir kulübün yüksek bir teklif yapması halinde Cezayirli oyuncunun kabul edeceğini belirtti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe dünya yıldızını kiralıyor! İşte ödenecek rakam F.Bahçe dünya yıldızını kiralıyor! İşte ödenecek rakam
İşte Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı İşte Yanal'ın istediği orta saha! Girişimler başladı
İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe... İngilizlerden flaş Mesut Özil iddiası! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör