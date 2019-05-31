Brahimi'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden Porto'nun 29 yaşındaki Cezayirli yıldızı Yacine Brahimi'den kötü haber geldi. Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, Brahimi'nin Fenerbahçe'nin yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

Porto'nun 29 yaşındaki yıldız oyuncusu Yacine Brahimi için Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde harekete geçmiş ve teklif yapmıştı.

Kısa süre önce, Fenerbahçe'nin yanı sıra, Brahimi için İspanyol ekibi Betis ve İngiliz temsilcisi Everton'ın da teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, internet sitesinden yayınladığı haberde Brahimi'nin Fenerbahçe'nint teklifine olumsuz yanıt verdiğini yazdı.

Betis ve Everton'a da ret cevabı veren Brahimi'nin hayalinin Premier Lig'de oynamak olduğunu hatırlatan O Jogo ayrıca, Ada'dan büyük bir kulübün yüksek bir teklif yapması halinde Cezayirli oyuncunun kabul edeceğini belirtti.



