30 Mayıs 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Metin Aşık için tören düzenlendi

Metin Aşık için tören düzenlendi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 30.05.2019

Geçtiğimiz salı günü vefat eden eski Başkanı için Dereağzı Tesisleri’nde tören düzenlendi.

28 Mayıs Salı günü hayatını kaybeden eski Başkanı için Dereağzı Lefter Küçükandonyadais Tesisleri'nde tören düzenlendi. Törene Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı , Başkanı , Teknik Direktör Ersun Yanal, İdari Menajer Volkan Ballı, Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Törende Metin Aşık'ın oğlu kısa bir konuşma yaparken, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç da bir konuşma gerçekleştirdi. Tören konuşmaların ardından dualar ile sona erdi.

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