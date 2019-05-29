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Kabore’den mesaj
Giriş Tarihi: 29.05.2019
Orta alana da takviye yapacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Charles Kabore ile uzun süre temas halindeydi.
Orta alana da takviye yapacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Charles Kabore ile uzun süre temas halindeydi. Krasnodar ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki önlibero için menajeri Dmitry Selyuk, önemli açıklamalar yaptı. İki kulübün de oyuncusunda ısrarcı olduğunu belirten Selyuk, "Acelemiz yok ve zamanımızı kullanacağız. Türk kulüpleri iyi şartlar sunuyor" dedi. Bu arada Beşiktaş'ın 1 artı 1 yıllık sözleşme önerdiği Kabore'ye Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro'dan 3 senelik mukavele teklif ettiği iddia edildi
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