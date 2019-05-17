Valbuena, Soldado ve Skrtel, yeni sözleşmeler için fedakarlık yapacak

Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmeleri sona erecek 3 yabancı oyuncuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Fenerbahçe, bu yıldızların yıllık kazançlarında da indirim yapmasını bekliyor

Fenerbahçe Yönetimi, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sözleşmesi sona erecek birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, üç isimden vazgeçmiyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado ve Martin Skrtel'i kadroda tutmanın planlarını yapıyor. 'Fener Ol' Kampanyası ile kulübe gelir sağlayan yönetim, bu oyunculardan da yıllık kazançları konusunda fedakarlık bekliyor. Fenerbahçe, yıllık 3.5 milyon euro kazanan 33 yaşındaki Soldado ile 3 milyon euro elde eden 34 yaşındaki Valbuena'ya yeni sözleşmede 2 milyon euro önerecek. Sarı-lacivertliler, sözleşmesindeki anlaşmalarla geliri yıllık 4 milyon euro'ya ulaşan Martin Skrtel'e ise daha önce yaptığı 1.6 milyon euro'luk teklifi 1.8'e çıkaracak. Bu sezon Fenerbahçe'ye hücumda en çok katkıyı yapan isimlerden Valbuena, 21 lig maçında 3 gol, 7 asist; Soldado ise 20 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.