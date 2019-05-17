Valbuena, Soldado ve Skrtel, yeni sözleşmeler için fedakarlık yapacak
Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmeleri sona erecek 3 yabancı oyuncuyu kadroda tutmayı hedefliyor. Fenerbahçe, bu yıldızların yıllık kazançlarında da indirim yapmasını bekliyor
Fenerbahçe Yönetimi, iç transferde de hareketli günler yaşıyor. Sözleşmesi sona erecek birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan sarı-lacivertliler, üç isimden vazgeçmiyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado ve Martin Skrtel'i kadroda tutmanın planlarını yapıyor. 'Fener Ol' Kampanyası ile kulübe gelir sağlayan yönetim, bu oyunculardan da yıllık kazançları konusunda fedakarlık bekliyor. Fenerbahçe, yıllık 3.5 milyon euro kazanan 33 yaşındaki Soldado ile 3 milyon euro elde eden 34 yaşındaki Valbuena'ya yeni sözleşmede 2 milyon euro önerecek. Sarı-lacivertliler, sözleşmesindeki anlaşmalarla geliri yıllık 4 milyon euro'ya ulaşan Martin Skrtel'e ise daha önce yaptığı 1.6 milyon euro'luk teklifi 1.8'e çıkaracak. Bu sezon Fenerbahçe'ye hücumda en çok katkıyı yapan isimlerden Valbuena, 21 lig maçında 3 gol, 7 asist; Soldado ise 20 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı