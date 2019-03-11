11 Mart 2019, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de tarihi tersten yazdılar

Tarihi tersten yazdılar!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.03.2019

'un göreve getirdiği 3 teknik adam da dikiş tutturamadı. Bu sezon takımı çalıştıran Phillip Cocu, Erwin Koeman ve , yakaladıkları puan ortalamalarıyla Fenerbahçe'de son 20 yılın en kötü performanslarına imza attılar.

Başakşehir karşısında sahadan eli boş ayrılan ve düşme hattı ile arasındaki mesafeyi açamayan Fenerbahçe'de teknik direktör çıktığı 15 resmi maçta sadece 1,33 puan ortalaması yakalayabildi. Kurtarıcı olarak göreve getirilen deneyimli çalıştırıcı, bu değerde Fenerbahçe'de son 20 yılda görev yapan 16 teknik direktör arasında sadece Philipp Cocu'yu (0,93) geçebildi. Listenin son üç ismi de başkan döneminde bu sene göreve getirilen hocalar oldu. Cocu sonrası 9 maç takımı yöneten ve görevi Yanal'a bırakan Koeman, 1,33 ortalama ile kariyerini sonlandırmıştı.

EN BAŞARILI İSİM İSMAİL KARTAL
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile 2014-15 sezonunda zirve yarışını son ana kadar götüren ise 46 maçta 2,13 puan ortalamasına ulaşarak listede zirveye oturdu. 2. sıraya ilk döneminde 134 maçta 2,12 puan ortalaması olan Daum yerleşti. Üçüncülük ise Aykut Kocaman ile Vitor Pereira'nın oldu.

26.7 MİLYON EURO HARCADI
Son dönemlerin en hızlı transfer sezonunu geçiren Fenerbahçe, sezon öncesinde ve devre arasında toplam 16 transfer için 26.7 milyon Euro harcadı.

"Böyle penaltı olmaz"

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