07 Mart 2019, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

F.Bahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2019

, ’de oynayacağı maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.
Fenerbahçe, cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'de büyük operasyon! O isimlerin üstü çizildi... F.Bahçe'de büyük operasyon! O isimlerin üstü çizildi...
Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Başakşehir - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçe'ye Mısırlı kule geliyor... Fenerbahçe'ye Mısırlı kule geliyor...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör