05 Mart 2019, Salı

FENERBAHÇE

Reyes'in dönüş bileti hazır

Reyes'in dönüş bileti hazır
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 Giriş Tarihi: 04.03.2019

Meksikalı kiralık gittiği ’te de dikiş tutturamadı. Dönmesi şimdiden kesinleşti.

'e kiralanan burada da başarılı olamadı. Meksikalı stoper, İspanyol ekibinde (düne kadar) sadece 24 dakika şans bulabildi. Real Vallecano'ya karşı 11, 'e karşı 13 dakika forma giyen Reyes, son iki haftada ise kulübeden çıkamadı. İspanyol basını, Leganes'in Reyes ile devam etmeyi düşünmediğini ve sezon sonunda büyük olasılıkla geri göndereceğini belirtti. ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Reyes tıpkı Carlos Kameni gibi gelecek sezon da yönetimin başını ağrıtacak.

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