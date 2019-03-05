Reyes'in dönüş bileti hazır

Meksikalı kiralık gittiği Leganes’te de dikiş tutturamadı. Dönmesi şimdiden kesinleşti.

Leganes'e kiralanan Diego Reyes burada da başarılı olamadı. Meksikalı stoper, İspanyol ekibinde (düne kadar) sadece 24 dakika şans bulabildi. Real Vallecano'ya karşı 11, Real Betis'e karşı 13 dakika forma giyen Reyes, son iki haftada ise kulübeden çıkamadı. İspanyol basını, Leganes'in Reyes ile devam etmeyi düşünmediğini ve sezon sonunda büyük olasılıkla geri göndereceğini belirtti. Fenerbahçe ile Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi olan Reyes tıpkı Carlos Kameni gibi gelecek sezon da yönetimin başını ağrıtacak.