13 Şubat 2019, Çarşamba

FENERBAHÇE

Hasan Ali, Rus akınlarını kesti

Hasan Ali, Rus akınlarını kesti
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.02.2019

Fenerbahçe'nin sol beki . Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin sol beki . Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu savunmada hatasız oynadı. Zenit'in sağ kanattan yaptığı akınları durduran başarılı oyuncu, hücumda da etkili bir günündeydi. Sürekli bindirmeler yaparak Rus temsilcisinin sağ kanadını yıprattı. Hasan Ali maç sonunda turu geçeceklerini ifade etti.

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