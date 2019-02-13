13 Şubat 2019, Çarşamba
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Hasan Ali, Rus akınlarını kesti
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım. Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım. Zenit karşısında başarılı bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu savunmada hatasız oynadı. Zenit'in sağ kanattan yaptığı akınları durduran başarılı oyuncu, hücumda da etkili bir günündeydi. Sürekli bindirmeler yaparak Rus temsilcisinin sağ kanadını yıprattı. Hasan Ali maç sonunda turu geçeceklerini ifade etti.
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