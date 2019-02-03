03 Şubat 2019, Pazar
BİZE ULAŞIN
Fener’den tarihi fark: 106-38
Giriş Tarihi: 02.02.2019
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, Bodrum'u 68 sayı farkla 106-38 mağlup etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, Bodrum'u 68 sayı farkla 106-38 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Ormanspor- Adana: 84-74, Kayseri-Botaş: 72-86, İzmit Bld.-İstanbul Üniversitesi.: 65- 56. Günün programı: 14.00: Beşiktaş- Hatay, 16.00: Canik- Mersin BŞB, Çukurova- G.Saray.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!