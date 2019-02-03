03 Şubat 2019, Pazar

FENERBAHÇE

Fener’den tarihi fark: 106-38

Fener’den tarihi fark: 106-38
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.02.2019

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, Bodrum'u 68 sayı farkla 106-38 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe, Bodrum'u 68 sayı farkla 106-38 mağlup etti. Diğer sonuçlar: Ormanspor- Adana: 84-74, Kayseri-Botaş: 72-86, İzmit Bld.-.: 65- 56. Günün programı: 14.00: - Hatay, 16.00: Canik- Mersin BŞB, Çukurova- G.Saray.

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