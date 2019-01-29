29 Ocak 2019, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ara vermedi

Fenerbahçe ara vermedi
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 Giriş Tarihi: 29.01.2019

, 'in 20. haftasında 1 Şubat Cuma günü saat 20.30’da 'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00'de başladı. Evkur karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken; antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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