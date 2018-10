Cocu açıkladı: "Ayew yarın..."

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacakları mücadele öncesi Phillip Cocu ve Yessine Benzia basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve oyuncularından Yassine Benzia, Anderlecht maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Anderlecht deplasmanının zor olduğunu kaydeden Hollandalı hoca, "2. maçımızı kazandık. Bu maç bizim için çok önemli olacak. Turu geçmek için mücadele ediyoruz, çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Birkaç oyuncularını da iyi tanıyorum. Kesinlikle bizim için kolay bir deplasman olmayacak. İyi bir skor alırsak, kesinlikle iyi bir yere geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Son maçlarda kalelerinde gol görmediklerini vurgulayan Cocu, "Planımız hazır. Sadece Avrupa maçında değil birkaç son maçta takımın dengesi daha iyi. Organizasyon açısından iyi bir duruma geldik ve son maçlarda kalemizde gol görmedik. Şu anda en önemli geliştirmemiz gereken nokta kale önündeki ofansif etkinliğimiz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz." dedi.





"ANDRE AYEW İÇİN BEKLEYELİM"



Sakatlığı olan Ayew'in durumu sorulan antrenör, "Andre Ayew antrenmanda deneyecek ve vücudu bir reaksiyon göstermezse yarın için utgun olacaktır. Bir bekleyelim, yarını görelim" cevabını verdi.



Anderlecht'in önemli oyuncularından Bakkali ile ilgili ne düşündüğü sorulan teknik adam, "Çok yetenekli bir oyuncu. PSV'ye ilk geldiğimde 16 yaşındaydı ve 16 yaşında bile yeteneğini görüyordunuz. Bu dönemde inişli çıkışlı bir grafik gösterdi ama onun yaşında normaldir. Kaliteli bir oyuncu, kaliteli oyunculara her zaman dikkat etmek zorundasınız. Onun kuvvetli yanlarını göstermesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



"FORVETLERİMİZ BİR GOL ATSA, HER ŞEY DEĞİŞİR"



Gol yollarındaki sorun için konuşan Cocu, "Hep birlikte çalışıyoruz. Birlikte daha iyi bir noktaya gelmeye, gelişmeye gayret gösteriyoruz. Kazanalım, kaybedelim bu değişmiyor. Ama baskı arttıkça her oyuncudaki mental sorun daha yüksek seviyeye geliyor. Bazı oyuncular baskıyla büyür, bazı oyuncular ise çok fazla baskı olmasını sevmez. Rakibimize baktığımızda birçok bireysel oyuncuya odaklanabiliriz demiştik. Forvetlerimizi iyi pozisyona sokarsak, goller gelecektir. 1-2 gol atarsa forvetler her maç gol atmaya başlarlar. Michael, Roberto için bu durum geçerli. Gol atmaya ihtiyaçları var. Belki bir şans golü, çarpıp giren bir gol bile her şeyi değiştirebilir. Çünkü kaliteleri var, her idmanda bunu görüyoruz. Forvet oyuncuları golle beslenir çünkü" değerlendirmesinde bulundu.



Skor almaları gerektiğini kaydeden Fenerbahçe'nin hocası, "Şu anda bizim için tek önemli şey, skorlar. İyi skorlar almak istiyoruz. Avrupa için de bir mücadelemiz söz konusu. Pazar günü oynanacak maçı düşünürseniz, bu maçı da etkileyebilir. Bu maçı bitireceğiz, dinleneceğiz ve sonra tekrar bir sonraki maç için hazır olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.



BENZIA: "BELKİ DE KADER BU NOKTAYA GETİRDİ"



Benzia, kulübün durumunu düzeltmek için her şeyi yapacaklarını söylerken; "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çok üzücü skorlar aldık. Fenerbahçe lig tablosunun en üst sırasında almayı hak eder. Belki kader bizi bu noktaya getirdi. Tek yapabileceğimiz daha çok çalışmak. Daha belki birlik olmalıyız. Her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.