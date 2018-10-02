Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, "Ali Koç, 'Bir facia olmazsa Phillip Cocu ile devre arasına kadar devam edeceğiz' dedi. Rize'ye 3-0 yenilmekten daha büyük bir facia olmaz herhalde" diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında Nihat Kahveci, Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Nihat Kahveci, bu yıl ligde istediği performansı gösteremeyen Fenerbahçe ile ilgili olarak, "Sevgili Başkan Ali Koç, 'Bir facia olmazsa, devre arasına kadar devam edeceğiz' dedi. Bence Rize'de 3-0 yenilmek facia değil kıyamet koptu. Bundan daha büyük bir facia olmaz herhalde. Başkanın gerekenleri yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRK HOCA OLMALI"

A Milli Takım hakkında da açıklamalarda bulunan Kahveci, "Türkiye'de doğmuş, büyümüş, Milli Takımda oynamış, Dünya Kupası görmüş, kaptanlığını yapmış bir Türk hoca görmek istiyorum. Ben birebir konuştuğumda o duyguyu almak istiyorum. Tercüman ile iletmesini istemiyorum. Son dönemde özellikle yabancı hocalar geldikten sonra insanların Milli Takımdan biraz uzak olduğunu görüyorum. Bu beni çok üzüyor. 'Bugün Milli Takım maçı var' dediğinde 'Kiminle oynuyor' diyen insanlar görüyorum. Maalesef bu hale geldi. Milli Takıma Türk teknik direktör olmalı ve insanlara tekrar sevdirmeli" diye konuştu.

"ART NİYET VAR"

Nihat Kahveci, 2024 için umutlu olduğunu, çok iyi hazırlanıldığını ve hak edildiğini belirterek, şunları söyledi: "Ne kadar hak etseniz de başka şeyler girebiliyor. Türkiye'ye bakış açısından verilmediğini düşünüyorum. Yoksa dünyanın hizmette en iyi olan ülkesiyiz. Stadıyla, tesisleriyle, futbol tutkusuyla nasıl verilmez ya! Burada bir art niyet arıyorum şahsen. Ama yılmamamız lazım. Daha diğer turnuvalar var. Ciddi şekilde çalışıp, bu turnuvaları ülkemize getirmemiz lazım."

Eski milli futbolcu, öğrencilerin de sorularını yanıtladıktan sonra onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.